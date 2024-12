OM : C’est confirmé, De Zerbi menace le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une saison dernière décevante conclue par une huitième place au classement de la Ligue 1, l’OM a abordé celle-ci avec l’objectif de finir sur le podium et se qualifier en Ligue des champions. Ce qui satisfera le club, même si comme l’a rappelé Medhi Benatia, l’ambition de Roberto De Zerbi ne s’arrête pas à la deuxième place, mais un peu plus haut, où se situe le PSG.

Son futur, le mercato, l’arbitrage… Invité de l’After Foot sur RMC jeudi soir, Medhi Benatia a survolé l’actualité de l’OM. Le conseiller et bientôt directeur sportif marseillais a également évoqué Roberto De Zerbi et son arrivée sur le banc l’été dernier, où aurait pu être assis Sergio Conceiçao.

Un air de renouveau souffle à l'OM ! Benatia et Ravenelli : l'armada prête à surpasser le PSG ? 🌊

https://t.co/heB7pBX7t3

« C'est la personnalité que je cherche »

« Pourquoi avoir choisi De Zerbi ? La vérité c'est que c'est surtout une adaptation, des joueurs doivent encore s'adapter. De Zerbi n'a pas eu l'équipe pour gagner à Sassuolo, Brighton... Chaque année il perdait des joueurs. On aurait pu prendre 5-0 à Brighton la saison dernière. Avant que De Zerbi se sépare de Brighton on était bien avancés avec Conceicao, qui est plus pragmatique, plus direct, avec une forte personnalité. C'est la personnalité que je cherche », a déclaré Medhi Benatia.

« De Zerbi a dit qu'il n'est pas venu ici pour faire deuxième »

À propos des ambitions de l’OM, dont l’objectif affiché est de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, Medhi Benatia a ajouté : « De Zerbi a dit qu'il n'est pas venu ici pour faire deuxième. Aller en Ligue des champions est l'objectif, mais j'espère qu'on va réussir à bâtir quelque chose, bien jouer et gagner. »