OM : Benatia fait une promesse, ça va chauffer !

Amadou Diawara

Depuis ses débuts dans le monde du ballon rond, Medhi Benatia est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Alors que son franc-parler a déjà provoqué des clashs, l'actuel conseiller sportif de l'OM a promis de ne pas changer avant de quitter la planète football.

Passé par l'OM lorsqu'il était joueur, Medhi Benatia a fait son retour à Marseille en novembre dernier. En effet, l'ancien international marocain a été recruté par Pablo Longoria, et ce, pour endosser le rôle de conseiller sportif.

Benatia promet de ne pas changer

Toujours direct et franc, Medhi Benatia a déjà été mêlé à des clashs. Malgré tout, il ne compte pas changer pour éviter des différends à l'avenir.

«Jusqu'au dernier jour, j'essaierai d'être moi-même»

Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS ce samedi après-midi, Medhi Benatia a promis qu'il allait rester le même jusqu'à la fin de son aventure dans le monde du football. « Si je comprends que mon franc-parler puisse déranger ? Jusqu'au dernier jour où j'aurai une profession autour de ce milieu-là, j'essaierai d'être moi-même. Je dis les choses. Forcément, tu ne te fais pas toujours des amis, parce que parfois les gens préfères que t'ailles un petit peu dans leur sens. Et je ne me vois pas changer aujourd'hui. Donc quand on me pose une question sur un sujet et que j'ai la réponse, je ne pense pas à me dire : "ah mais comment ils vont interpréter le truc ?". Je te dis ce que je pense », a affirmé le conseiller football de l'OM. Reste à savoir s'il sera au coeur de nouvelles frictions avant la fin de son séjour à Marseille.