OM : Annonce inquiétante pour ce transfert à 30M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a donc déboursé 30M€ pour aller chercher Elye Wahi au RC Lens. Passant derrière le Gabonais et ses 30 buts la saison passée, le néo-Olympien arrive donc avec une énorme pression. Mais voilà que selon certains, Wahi ne devrait faire beaucoup trembler les filets lors de cet exercice.

Actif sur le marché des transferts, l’OM a sorti le chéquier pour recruter Elye Wahi au RC Lens. Après seulement un an chez les Sang et Or, l’attaquant français a rejoint Marseille pour 30M€. Forcément, compte tenu de cet investissement, on attend de Wahi qu’il marque des buts. Aux yeux de Cyril Astier, ça ne s’annonce pas très bien…

Transferts : «Le meilleur joueur de Ligue 1» a signé à l'OM ! https://t.co/K6ZX8PtrxT pic.twitter.com/k3BugIzaJ8 — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

« Je pense qu’il ne va pas marquer beaucoup de buts »

Agent de joueurs, Cyril Astier s’est prononcé sur la saison d’Elye Wahi à l’OM. Et pour Football Club de Marseille, il a notamment expliqué : « Sur Wahi, c’est mon avis très perso, on jugera ça en fin de saison, mais je pense qu’il ne va pas marquer beaucoup de buts ».

« J’espère me tromper »

« Mais je pense qu’il va avoir une grosse influence dans le jeu. Système De Zerbi avec son histoire de faux 9, il va lui demander de repiquer beaucoup. Il sera à l’initiative de beaucoup de buts, mais je ne le vois pas marquer 20 buts cette saison. J’espère me tromper », a-t-il poursuivi. A voir avec combien de buts Elye Wahi finira la saison…