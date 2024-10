«Nul», un joueur de l’OM prend très cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Humilié à domicile par le PSG (3-0), l’OM a vécu un cauchemar mardi soir sur sa propre pelouse du Vélodrome. Un cauchemar symbolisé par Leonardo Balerdi, dépassé durant toute la soirée et auteur d’un CSC hallucinant qui a offert le deuxième but aux Parisiens. Daniel Riolo égratigne donc le capitaine de l’OM.

« Balerdi il faut dire la vérité. Depuis le début de la saison, il est nul. Le coup de : je me suis racheter, tout le monde me kiffe, je prends le brassard, je suis le taulier. Pour l'instant, il ne le supporte pas ce rôle. Et Balerdi, je l'ai toujours plutôt défendu. Toute cette attente... Depuis le début de la saison il ne l'a pas supporté. Il surjoue », regrette le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de s’en prendre également à Elye Wahi.

« On est début novembre et la grande question pour De Zerbi c'est : comment tu veux faire jouer cette équipe ? Quelle est ta défense, elle n'existe pas. Et devant, Wahi ça ne va pas. On y arrivera pas. Il ne va pas jouer ? Mais il a coûté 30M€. Wahi si en janvier la Bundesliga t'en proposes 20, parce qu'il a peut-être un profil Bundesliga, va-t-en tout de suite », ajoute Daniel Riolo.