Mercato : Surprise, il annonce un joueur pour l'OM !

L'OM s'est écroulé face à l'AJ Auxerre vendredi soir (1-3). Les trois buts auxerrois ont été inscrits par Lassine Sinayoko, Gaëtan Perrin et Hamed Junior Traoré. Entraîneur des attaquants de l'AJA, Djibril Cissé peut donc avoir le sourire. Pour l'ancien buteur de Liverpool, certains de ses joueurs sont promis à un avenir radieux.

Djibril Cissé avait le cœur partagé ce vendredi soir. Actuel entraîneur des attaquants de l’AJ Auxerre, il défiait son ancienne équipe, l’OM. Ce duel a tourné en la faveur de son club, victorieux sur la pelouse du Vélodrome face à une faible formation de Roberto de Zerbi.

Cissé s'enflamme pour Traoré

Au coup de sifflet final, Cissé pouvait avoir le sourire puisque trois joueurs différents ont trouvé le chemin des filets, dont Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif a trouvé la marque juste avant la fin de la première période et a reçu les félicitations de l’ancien buteur de Liverpool.

« Junior ça joue à Marseille »

Pour Cissé, Traoré a le niveau pour évoluer dans plusieurs équipes de Ligue 1, et notamment à l’OM. « Junior ça joue à Marseille, Monaco, beaucoup de clubs de Ligue 1, mais on a la chance de l’avoir, il a mis un but magnifique » a-t-il déclaré sur le plateau de L’Equipe du Soir.