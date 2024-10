Mercato - OM : Une grosse erreur balancée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Roberto De Zerbi pour le choc face au PSG dimanche soir, Adrien Rabiot n’a pas brillé sous le maillot de l’OM. Et en direct sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a dénoncé une grosse erreur de gestion de la part du club phocéen avec Rabiot, le qualifiant même de « recrue surcotée ».

Recruté à la surprise générale par l’OM mi-septembre alors qu’il était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en juin dernier, Adrien Rabiot était forcément attendu au tournant pour ses retrouvailles avec le PSG dimanche soir. Le milieu de terrain tricolore a finalement rendu une pâle copie contre son club formateur (défaite 3-0), et Daniel Riolo n’y a pas été de main morte à son sujet en direct dans l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre. L’éditorialiste estime que l’OM a enchaîné les mauvais choix avec Rabiot.

« Une recrue ultra surcotée »

« Rabiot a été vu comme une recrue ultra surcotée alors qu'il ne restait pas sur des choses fabuleuses avec la Juve. On connaît son style. On sait que si tu veux faire un gros pressing avec lui c'est emmerd***, qu'il est toujours au train. Il arrive et tout de suite il n'a pas à gagner sa place à l'entraînement. Il est arrivé et est titulaire. Et Kondogbia, ça devient un casse-tête. Kondogbia, c'est pire qu'un manque de respect », estime Riolo.

« Ce n’est pas comme ça la vie »

Il estime qu’Adrien Rabiot s’est vu accorder un statut à part dès le moment de sa signature à l’OM, ce qui lui a porté préjudice dans sa préparation : « A l'entraînement, il n'y a pas la concurrence. Rabiot au moment où il a signé on lui a dit : entraîne toi et dès que t'es prêt tu joues. Ce n'est pas comme ça la vie ! », insiste l’éditorialiste de RMC.