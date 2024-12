L'OM va annoncer une arrivée surprise

Pierrick Levallet

Très actif sur le mercato l’été dernier, l’OM devrait également se bouger cet hiver. Pablo Longoria et Mehdi Benatia travailleraient sur certains dossiers pour offrir de nouveaux renforts à Roberto De Zerbi en janvier. Mais en attendant que les choses se débloquent sur le mercato, le club phocéen devrait enregistrer une nouvelle arrivée dans le staff du technicien italien.

Bob Tahri va débarquer à l'OM

D’après les informations de L’Equipe, Bob Tahri devrait rejoindre le pole de « player care » de l’OM. L’ancien préparateur physique de l’AS Monaco et ex-dirigeant du FC Metz devrait accompagner au quotidien les joueurs olympiens, surtout les jeunes et les étrangers. Il devrait également fournir un soutien aux familles des éléments de Roberto De Zerbi.

L'OM veut résoudre au maximum les problèmes des joueurs

L’OM aurait décidé de mettre en place cette aide individualisée 24 heures sur 24 dans un but simple : créer une bulle la plus confortable possible. De cette manière, le club phocéen souhaiterait résoudre au maximum les potentiels problèmes avec les joueurs de Roberto De Zerbi. Bob Tahri et les autres éléments du pole devraient ainsi avoir un rôle plutôt important au sein de la direction sportive marseillaise.