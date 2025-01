L’OM rongé par les regrets après la désillusion !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sans Coupe d’Europe cette saison, l’OM espérait aller le plus loin possible en Coupe de France. Malheureusement, le parcours du club phocéen s’est arrêté ce mardi soir suite à une défaite face au LOSC aux tirs au but. Une énorme désillusion pour le groupe de Roberto De Zerbi. Au lendemain de cette défaite, l’heure est aux regrets à l’OM.

Ce n’est toujours pas cette saison que l’OM remportera la Coupe de France. Opposé au LOSC en seizième de finale, le club phocéen s’est incliné à domicile. Si Marseille a égalisé au bout du temps additionnel, ça s’est joué aux tirs au but et les Lillois ont validé leur ticket pour le tour suivant de la Coupe de France. Au micro de RMC ce mercredi soir, Pablo Longoria a fait part de ses regrets.

« Le match d’hier nous laisse beaucoup de regrets »

« Il y a eu une nuit courte, c’est normal, avec un peu de frustration que l‘on doit digérer le plus vite possible. Mais en même temps, je dois dire que le match d’hier nous laisse beaucoup de regrets », a d’abord expliqué le président de l’OM.

« On croyait beaucoup en cette Coupe »

Pablo Longoria a ensuite ajouté après l’élimination de l’OM : « On peut avoir des regrets sur les différentes occasions, le manque d’efficacité dans les derniers mètres, mais je suis fier de la réaction de l’équipe, de l’état d’esprit, de comment le groupe s’est construit. C’est une journée avec beaucoup de regrets car on croyait beaucoup en cette Coupe, on voulait aller jusqu’au bout ».