L'OM rêve de plomber le PSG, il calme tout le monde

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à un très bon niveau cette saison, l'OM fait oublier totalement le cauchemar de l'an dernier pour le moment. Le club est toujours sur le podium de Ligue 1, et iil confirme sa belle dynamique depuis le début de la saison. Avant la 15ème journée du championnat, l'OM est à 5 points du PSG, et l'idée de voir l'OM champion de France n'est pas impossible. Mais pour Valentin Rongier, il ne faut pas s'enflammer.

Auteur d'un mercato XXL l'été dernier, l'OM a totalement renouvelé son effectif, et peut ainsi prétendre avec légitimité à un retour aux avant-postes. Le club de la cité phocéenne veut même faire tomber le PSG, une tâche difficile. Si les ambitions sont assumées, Valentin Rongier préfère se concentrer sur le grand objectif du club : se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine.

L'OM se restructure : saignée en vue avec les départs de Otero et Daniélou. Qui d'autre suivra ? 🔄

➡️ https://t.co/WhTO1AlfaV pic.twitter.com/e2apV457Fr — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

L'OM prêt à faire tomber le PSG ?

Cette année, le PSG reste évidemment le grand favori pour sa propre succession en Ligue 1. Malgré tout, l'OM fera tout pour réaliser l'exploit. « Détrôner le PSG en Ligue 1 ? On se détend. On se rappelle qu'on en parlait en début de saison. On est dans une bonne dynamique, c'est vrai » avoue Valentin Rongier en conférence de presse ce vendredi.

« On vise la Ligue des champions »

De retour avec plus de régularité dans l'effectif de Roberto De Zerbi, Valentin Rongier sait que devancer le PSG en fin de saison ne sera pas facile. Le club voudra d'abord aller chercher un autre objectif. « On vise la qualification en Ligue des champions. On ne s'interdit pas de rêver, mais on verra » poursuit le milieu de terrain de l'OM.