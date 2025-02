L’OM privé de Longoria, «ça ne me fait ni chaud, ni froid»

Axel Cornic

Suspendu pour 15 matchs fermes après sa sortie cinglante contre l’arbitrage, Pablo Longoria ne refoulera plus une pelouse de Ligue 1 avant la fin de la saison. Le président de l’Olympique de Marseille pourra tout de même être présent dans les tribunes, à chaque rencontre de son équipe.

Voilà plusieurs semaines déjà que l’OM s’était engagé dans une véritable croisade contre l’arbitrage en Ligue 1. Mais on dirait que le bras de fer est perdu, avec Pablo Longoria qui en a payé les frais. Suspendu jusqu’au 21 septembre prochain, le président marseillais ne pourra plus accéder au terrain et encore moins à l’espace réservé aux arbitres.

« Que Pablo Longoria soit en tribunes, moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid »

Dans un entretien accordé au Parisien ce vendredi, le président de la commission de discipline de la LFP s’est exprimé sur ce sujet et notamment sur la possibilité de voir Pablo Longoria continuer à assister aux matchs de son équipe depuis les tribunes. « Je n’ai pas d’avis tranché sur la question. Mais franchement, que Pablo Longoria soit en tribunes, moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid » a expliqué Sébastien Deneux.

« De toute manière, j’ai peur qu’empêcher quelqu’un de stade porte atteinte à la liberté de circulation »

« Ce n’est pas ça le problème » a poursuivi le président de la commission de discipline de la LFP. « Le problème, c’est quand des dirigeants se rendent dans des espaces en contact avec des délégués et des arbitres et adoptent un comportement incorrect sur le plan disciplinaire ou éthique. De toute manière, j’ai peur qu’empêcher quelqu’un de stade porte atteinte à la liberté de circulation. Il ne faut pas se leurrer ».