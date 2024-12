L’OM prêt à gâcher la fête du PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG a raflé son 11ème titre de champion de France la saison passée, faisant de lui, devant l’ASSE, le club comptant le plus de titres de champion de l’histoire du football français. En lice pour creuser l’écart, le Paris Saint-Germain pourrait être contrarié par l’OM. C’est du moins le souhait de Neal Maupay.

L’Olympique de Marseille pourrait revenir, dans le meilleur des cas, à deux points du PSG au classement au terme de la 15ème journée de Ligue 1 ce week-end. Mais pour ce faire, il faudrait que les hommes de Roberto De Zerbi disposent du LOSC samedi après-midi, premièrement. Ensuite, le Paris Saint-Germain devrait enregistrer sa première défaite de la saison sur la pelouse de l’OL dimanche soir.

Elye Wahi prêt à tout pour retrouver sa place ! Maupay a frappé fort, mais la lutte ne fait que commencer ⚽️ https://t.co/NR1FLTT5uv — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

«Je pense qu'on aimerait tous gagner»

Du conditionnel donc, mais une chose demeure certaine : avec les deux nuls concédés par le PSG en Ligue 1 contre l’AJ Auxerre (0-0) et le FC Nantes (1-1), l’OM a recollé au classement. De quoi permettre aux joueurs de l’Olympique de Marseille de reprendre confiance quant à leurs chances de titre en fin de saison, 15 ans après le dernier en Ligue 1 ? Neal Maupay a parlé. « C'est compliqué à dire. J'aimerais, je pense qu'on aimerait tous gagner, c'est un championnat très relevé ».

«Après est-ce qu'on gagnera ? On verra bien»

« Il y a des très bonnes équipes et pour le moment on est derrière, mais la saison est longue. Et est-ce que je crois qu'on peut gagner le championnat ? Oui. Après est-ce qu'on gagnera ? On verra bien ». a confié l’attaquant de l’OM pendant la kidférence organisée par les médias de l’Olympique de Marseille cette semaine. Le PSG est prévenu.