L’OM déçoit, un joueur lâche un message fort

Alexis Brunet

L'OM affrontait Lille samedi soir, pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Les joueurs de Gennaro Gattuso n'ont pas réussi à trouver la faille, et la rencontre s'est terminée sur un triste 0-0. Marseille n'arrive donc pas, pour le moment, à remonter au classement, mais cela n'inquiète pas Valentin Rongier, qui est persuadé que son équipe aura rapidement des meilleurs résultats.

Avant d'affronter Lille samedi soir, l'OM n'avait pas joué un match de foot depuis le 26 octobre. En effet, l'Olympico du dimanche 29 octobre avait été reporté, en raison des incidents qui sont survenus avant le début de la rencontre. Marseille retrouvait d'ailleurs le Vélodrome, mais cela n'a pas tourné en la faveur des joueurs de Gennaro Gattuso.

L'OM a déçu

Alors que les Marseillais avaient grand besoin d'une victoire, ces derniers ont dû se contenter du point du match nul. Les partenaires de Pau Lopez ne se sont pas montrés très dangereux offensivement, et Pierre-Emerick Aubameyang a été copieusement sifflé à sa sortie.

Zidane, Arabie saoudite… Un projet XXL se prépare à l’OM ? https://t.co/oX8rnubbg2 pic.twitter.com/PdW73YJYWJ — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Rongier se montre optimiste