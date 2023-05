L’OM crie au scandale, il sort du silence

Hugo Chirossel

Dans la soirée de mardi, l’OM a publié un communiqué dans lequel il se plaint de plusieurs décisions arbitrales qui auraient été prises en sa défaveur. Il est notamment question du but refusé à Alexis Sanchez samedi dernier face au RC Lens (2-1). Principal concerné, Kevin Danso a affirmé que pour lui, l’attaquant marseillais était bien coupable d’une faute sur cette action.

« Après 34 journées, l’Olympique de Marseille constate une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison 2022-2023. L’Olympique de Marseille se voit dorénavant obligé de réagir tant le club fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant d’ores et déjà un impact majeur sur le déroulé de sa saison . » Dans un communiqué publié mardi soir, l’OM a poussé un coup de gueule.

Une grosse sanction va tomber, l’OM regrette déjà https://t.co/R3Sv3Wi1wJ pic.twitter.com/oNT3QF1XYE — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

L'OM ne digère pas

Le club marseillais s’estime lésé en ce qui concerne plusieurs décisions arbitrales cette saison. L’OM évoque notamment le but refusé à Alexis Sanchez samedi dernier, lors de la défaite face au RC Lens (2-1). Alors qu’il avait validé le but dans un premier temps, Clément Turpin est finalement revenu sur sa décision après intervention de l’assistance vidéo. Présent en conférence de presse ce mercredi, avant la réception du Stade de Reims vendredi, et principal concerné sur cette action, Kevin Danso s’est exprimé à ce sujet.

« La discussion est finie pour moi »