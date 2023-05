Une star de l'OM pète les plombs, le RC Lens lâche une réponse surréaliste

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimitri Payet risque gros après sa gifle à Yannick Cahuzac, adjoint de Franck Haise. Le geste du joueur de l’OM, non sanctionné sur le coup, a en effet été capté par les caméras de Prime Video, permettant à la commission de discipline de la LFP de se pencher prochainement sur son cas. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens a affiché son incompréhension.

« Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c’est carton rouge ! Vous n’avez pas vu la claque ? » Franck Haise ne cachait pas son agacement samedi après avoir vu Dimitri Payet gifler son adjoint Yannick Cahuzac à la fin du match opposant le RC Lens à l’OM (2-1). Un coup de sang qui a échappé à l’arbitre, mais capté par les images de Prime Video. La commission de discipline de la LFP devrait se saisir de son cas la semaine prochaine et pourrait le sanctionner sévèrement.

Franck Haise ne valide pas

Une sanction que ne valide pas Franck Haise. Présent en conférence de presse ce mercredi à deux jours d’affronter Reims, l’entraîneur du RC Lens a fait preuve de classe en évoquant le geste de Dimitri Payet, estimant que ce dernier ne devait pas être puni a posteriori, après visionnage des images.

« Je ne suis pas fan »