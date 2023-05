Une star dérape totalement, l’OM reçoit une excellente nouvelle

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est incliné sur la pelouse du RC Lens samedi dernier (2-1), Dimitri Payet s’est rendu coupable d’avoir giflé Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint de Franck Haise. Le numéro 10 marseillais risque gros pour ce geste, mais il devrait tout de même être présent pour la réception d’Angers le week-end prochain.

« Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c'est carton rouge ! Vous n'avez pas vu la claque ? » Franck Haise a eu du mal à contenir sa colère samedi dernier, lors de la réception de l’OM. Si le RC Lens a fini par s’imposer (2-1) et a donc récupéré la deuxième place au classement du championnat de France, l’entraîneur des Sang et Or a dénoncé un geste de Dimitri Payet passé inaperçu.

Payet risque gros

En effet, lors d’une échauffourée provoquée par Facundo Medina, le numéro 10 de l’OM s’est rendu coupable d’une gifle sur Yannick Cahuzac, adjoint de Franck Haise. S’il n’a pas été sanctionné sur le moment, cette scène sera revisionnée par la commission de disciple de la LFP et Dimitri Payet risque une suspension allant de quatre à cinq matchs.

Payet pourra jouer ce week-end