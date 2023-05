L’OM crie au scandale, une plainte est déposée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM n'a toujours pas digéré l'arbitrage de Clément Turpin lors de la rencontre face au RC Lens dimanche dernier (défaite 2-1). Son président, Pablo Longoria, a adressé une lettre à la Direction technique de l'arbitrage pour souligner son incompréhension devant le manque de cohérence des règles de recours à la vidéo à l'arbitrage.

L'OM ne décolère pas. Le club marseillais estime avoir été lésé par Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre face au RC Lens dimanche dernier (2-1). L'arbitre avait décidé, en tout début de match, d'annuler un but d'Alexis Sanchez après une faute sur Kévin Danso. Une faute injustifiée selon Igor Tudor. « Alexis (Sanchez) m'a dit que le but était valable. Je le crois. J'ai ensuite revu l'action, je n'ai pas vu de faute » a déclaré l'entraîneur de l'OM. Ce mardi soir, la formation phocéenne a, encore, exprimé son incompréhension par le biais d'un communiqué.

L'OM publie un communiqué

« Après 34 journées, l’Olympique de Marseille constate une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison 2022-2023. L’Olympique de Marseille se voit dorénavant obligé de réagir tant le club fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant d’ores-et-déjà un impact majeur sur le déroulé de sa saison (…) D’autre part, l’OM constate des incohérences flagrantes dans l’élaboration des calendriers sportifs de la saison 2022-2023. En considérant les enjeux et l'impact de ces décisions, l'Olympique de Marseille demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décision futures afin de garantir l’équité des compétitions, à supposer que ce principe fondamental puisse encore être préservé » a déclaré l'OM.

Longoria a écrit à la DTA