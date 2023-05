Une grosse sanction va tomber, l’OM regrette déjà

Pierrick Levallet

La saison n'est pas encore terminée, et l'OM fait toujours la course à la deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais après sa défaite face au RC Lens, le club phocéen s'en remettrait à la Juventus pour espérer disputer la C1. Cependant, la Vieille Dame pourrait être sanctionnée prochainement.

Tombé face au RC Lens samedi dernier en Ligue 1, l’OM a laissé la deuxième place lui échapper. Dans cette mesure, le club olympien n’est pas assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Le sort de la formation phocéenne reposerait notamment entre les mains de la Juventus.

L'OM compte sur la Juventus

En effet, la troisième place de Ligue 1 pourrait bien devenir qualificative pour la C1 si le club turinois remporte l’Europa League et obtient sa qualification pour la Ligue des champions dans son championnat. Les choses semblent d'ailleurs être en marche, puisque la Juventus pointe à la deuxième place en Serie A et est en demi-finale de la C3. Mais un événement pourrait tout chambouler pour la Juve... et indirectement pour l'OM !

Un coup de tonnerre se prépare chez les Bianconeri