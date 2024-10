L’OM a trouvé de l’argent en urgence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de concrétiser ses contacts avec Adrien Rabiot pour le signer libre en septembre, l'OM avait dû aller trouver des moyens financiers supplémentaires pour boucler le deal. Pablo Longoria, le président du club phocéen, se livre sans détour sur les coulisses du feuilleton Rabiot et confie notamment avoir mobilisé en urgence ses équipes commerciales.

Le 17 septembre dernier, l'OM a officialisé l'arrivée d'Adrien Rabiot (29 ans), libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en fin de saison dernière. Un renfort surprise pour le club marseillais, qui a donc été acté après la fermeture officielle du mercato estival, et qui symbolise bien les ambitions XXL sous l'ère Roberto De Zerbi. Mais même si Rabiot a signé libre à l'OM, il a fallu trouvé des fonds en urgence...

OM : Un rendez-vous pris pour un transfert en 2025 ? https://t.co/s569wqn9MU pic.twitter.com/SgYyL8V5G0 — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

« Ce n'était pas prévu »

Récemment interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Pablo Longoria s'est confié à ce sujet : « C'était une opportunité énorme, au niveau du club. On a décidé d'être ambitieux, et en même temps exigeants. J'ai demandé à toutes les équipes d'avoir des revenus commerciaux supplémentaires pour se permettre de recruter Adrien Rabiot. Ce n'était pas prévu au 30 août. On doit maintenant créer des extras, pour porter tous les gens au même niveau », indique le président de l'OM, qui a donc mobilisé toutes ses équipes pour trouver de l'argent.

« On prend un risque financier »

Longoria poursuit sur les coulisses de la signature de Rabiot à l'OM : « Quand Medhi m'a dit qu'il y a cette possibilité Rabiot, c'était un peu comme avec le coach De Zerbi. La première chose, c'était d'appeler le conseil de surveillance pour expliquer, la deuxième d'expliquer à Frank. Tout le monde était aligné : on prend un risque financier pour chercher à gagner sportivement, et cela nous ramène beaucoup plus de retombées dans l'avenir. Dans ma position, clairement, c'est un gros avantage d'avoir un propriétaire solide, stable et déterminé comme lui. Quand j'étais dans l'analyse de tous les chiffres pour faire venir Adrien, comment... Frank me disait : "On y va !" OK, je dois bien faire les choses, mais ton propriétaire, il a la foi », indique le président du club.