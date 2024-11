Incroyable, De Zerbi se paie l'OM ?

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille restait sur une désillusion à domicile après le Classique perdu contre le PSG le 27 octobre dernier (3-0). Il en a été de même vendredi soir à l'Orange Vélodrome, mais cette fois-ci contre le promu auxerrois. Après la défaite concédée face à l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a effectué une longue tirade sur les maux de l'OM et son avenir à la tête de l'équipe. Un moyen de faire un constat discret au sujet des forces de son groupe selon Kevin Diaz.

Il aura fallu onze matchs, seulement, pour que Roberto De Zerbi jette un froid sur son avenir à l'OM. Alors que le club phocéen réalisait un début de saison plus que prometteur sur le plan comptable en Ligue 1, le château de cartes s'est effondré ces derniers temps et notamment à domicile avec deux grosses défaites de rang contre le PSG (3-0) et l'AJ Auxerre (3-1).

«Si c'est moi le problème, je dois partir»

Dans la foulée du revers concédé contre les Bourguignons vendredi soir, Roberto De Zerbi qui a pourtant signé un contrat de trois saisons en juin dernier a fait part de son éventuel départ de l'OM si le problème venait de lui. « Jouer au Vélodrome est un privilège. Je dois transférer aux joueurs ma passion du foot. Au PSG, on a jouer à dix, c'est vrai. Mais ce que j'ai vu à onze contre onze ne m'a pas plu. Il y a des performances qui ne sont pas bonnes à domicile. A l'extérieur, on a fait de bonnes performances, à Toulouse, à Montpellier, Nantes. On ne peut pas parler de cette deuxième place. Je dois pouvoir donner, transmettre quelque chose. Je vis pour les choses qui transcendent le football. Je le répète, si c'est moi le problème, je dois partir. L'argent, ce n'est rien pour moi. C'est la gratification du travail qui est importante. Je n'ai pas de mauvaises choses à dire sur mes joueurs. Si je pars, je laisse mon coeur, mon âme ».

«Mais en vrai qu’est-ce qu’il dit ? Que ses joueurs n’ont pas le niveau»

Du point de vue de Kevin Diaz, il y aurait un message subliminal de la part de Roberto De Zerbi. En effet, le consultant de RMC a analysé pendant l'After Foot que l'entraîneur de l'OM assurerait que ses joueurs ne sont tout simplement pas au niveau des attentes. « Je le trouve très fort. Il n’est pas dans la communication, il est en train de nous dire : “moi je donne tout pour l’OM, ce stade me fait vibrer...”. Mais en vrai qu’est-ce qu’il dit ? Que ses joueurs n’ont pas le niveau ».