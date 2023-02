Il se lâche totalement : «On ne respecte pas l’OM»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur du PSG mercredi soir en Coupe de France, l’OM va enchaîner dès samedi à Clermont. Une rencontre qui arrive très vite pour Marseille qui devra absolument l’emporter pour conserver sa deuxième place et mettre la pression sur ses concurrents, dont Lens qui ira à Lyon. Igor Tudor, lui, a profité de sa conférence de presse pour pousser un coup de gueule contre le calendrier.

Tout va pour le mieux à Marseille. 2ème de Ligue 1, l’OM se déplace samedi à Clermont et en cas de succès, les choses pourraient tourner dans le bon sens puisque Monaco affronte le PSG et le RC Lens se déplace à Lyon. Mais Marseille va devoir tenir le coup physiquement. Mercredi soir, le club olympien a fait tomber le PSG en huitième de finale de Coupe de France (2-1), une performance remarquable mais energivore pour les joueurs marseillais.

L’OM s’est renforcé cet hiver

Après le mercato hivernal, Igor Tudor peut au moins se réjouir d’avoir un effectif plus complet. Les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha lui offrent trois possibilités de plus, de quoi aborder les matchs plus sereinement. Mais le facteur physique n’est pas le seul que l’OM doit gérer, il y a aussi l’aspect mental. Surtout après une victoire aussi importante face au PSG dans un Stade Vélodrome en furie qui attendait cela depuis… 2011 !

«Je l’attendais en signant», une recrue de l’OM se confie https://t.co/uZQAwtFYxK pic.twitter.com/8OUqudsmsl — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

«Il faut respecter les joueurs»