Il quitte l’OM et pousse un gros coup de gueule à l’étranger

Arnaud De Kanel

En fin de contrat à l'issue de la saison 2022-2023, Alexis Sanchez n'a pas été prolongé et il a donc quitté l'OM cet été. Comme de nombreux internationaux olympiens à l'image de Jonathan Clauss ou encore Amine Harit, le Chilien est avec sa sélection en ce moment mais tout ne se passe pas pour le mieux. Outre les résultats délicats de la Roja, Sanchez s'est attardé sur le manque d'infrastructures décentes de l’Estadio Monumental de Santiago, poussant un énorme coup de gueule.

Une saison et puis s'en va. L'aventure d'Alexis Sanchez à l'OM aura finalement tourné court alors que l'attaquant chilien avait été adopté par les supporters suite à sa saison remarquable. Mais voilà, le football moderne est fait ainsi et il ne laisse que très peu de place aux belles histoires. En manque de temps de jeu du côté de l'Inter Milan, Sanchez a tout de même été sélectionné par Eduardo Berizzo avant la démission de ce dernier. Et il a connu une drôle de mésaventure, provoquant sa colère noire.

«Il y a trois douches qui ne fonctionnent pas»

Alexis Sanchez était très frustré. En plus du match nul du Chili face au Paraguay, l'ancien attaquant de l'OM a été agacé par les infrastructures de l’Estadio Monumental David Arrellano de Santiago, enceinte qui accueillait la rencontre. Le Chilien a pointé du doigt plusieurs dysfonctionnements.

«Nos propres excréments sortaient du caniveau de la douche»