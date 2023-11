Fiasco avec l’OL, le boss de l’OM sort du silence

Benjamin Labrousse

Le 29 octobre dernier, le match prévu entre l’OM et l’OL ne s’est pas joué en raison de graves incidents survenus à l’arrivée du bus lyonnais aux abords du Vélodrome. Alors que cet Olympico devrait se rejouer le 6 décembre prochain, le président marseillais Pablo Longoria est sorti du silence, et a affirmé espérer un Vélodrome plein pour cette rencontre.

Un désastre. Attendue au tournant, la rencontre opposant l’OM à l’OL a rapidement viré au fiasco. Le 29 octobre dernier, le bus lyonnais approchait du Vélodrome lorsque des projectiles lancés par des « supporters » marseillais ont gravement blessé l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso. Alors que le match a finalement été reporté au 6 décembre prochain, aucune décision n’a été prise contre l’OM après ces incidents. Rapidement, le club marseillais avait d’ailleurs pris position en condamnant fermement ces agissements, et désormais, c’est le président Pablo Longoria qui a affirmé vouloir que le match se rejoue dans de bien meilleures conditions.

Retournement de situation, un joueur est annoncé à l’OM https://t.co/O2nVEvCl1z pic.twitter.com/reF3dbZk8P — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Il faut maintenir l'équité sportive du championnat »

Dans des propos relayés par Eurosport , Pablo Longoria s’est exprimé au sujet de la rencontre prévue le 6 décembre face à l’OL : « Si la sécurité est garantie, il faut maintenir l'équité sportive du championnat, que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions. Il faut respecter l'équité sportive du championnat et pour cela, il faut jouer au Vélodrome avec plein de public » .

« C'est un combat commun »