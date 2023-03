Énorme punchline sur cette recrue de l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois décevant dimanche soir avec l’OM sur la pelouse du Stade Rennais, Nuno Tavares peine à retrouver son rendement de début de saison, et l’expérience de la recrue portugaise est en train de virer au fiasco au Vélodrome. Daniel Riolo s’est d’ailleurs lâché à son sujet avec une punchline dont il a le secret.

Que se passe-t-il dans la tête de Nuno Tavares, qui avait été recruté l’été dernier par l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat ? Le latéral gauche portugais de 23 ans, qui affichait un niveau de jeu remarquable en début de saison, est en train de sombrer depuis plusieurs semaines et peine à retrouver son rendement. Et les observateurs ne s’y trompent pas lorsqu’il s’agit d’évoquer le latéral de l’OM…

« Insupportable à voir »

Dans l’After Foot sur RMC Sport après la victoire de l’OM à Rennes dimanche soir (1-0), Daniel Riolo s’est lâché sur Nuno Tavares : « Nuno Tavares est insupportable à voir. Un mec aussi brouillon, qui a déjà des problèmes avec ses pieds en temps normal, tu le mets de l'autre côté, bah là, ils sont carrément dévissés les pieds. Tu as l'impression qu'il a mis ses chaussures à l'envers : le pied droit sur le pied gauche et le pied gauche sur le pied droit. Tu ne comprends pas ce qu'il fait avec ses pieds. Il est exaspérant. Il casse les contre-attaque en faisant les passes à l'envers. Il rate des occases, quand il doit frapper, il ne frappe pas, il veut faire le petit crochet supplémentaire », lâche Riolo.

« Un joueur livré avec Doliprane »