«Du niveau Messi», l’OM avait un phénomène

Formé et révélé du côté de l’OL, Hatem Ben Arfa avait ensuite rejoint l’autre Olympique. C’est en 2008 qu’il s’était engagé avec l’OM. A Marseille, l’international français avait notamment eu l’occasion d’évoluer avec Souleymane Diawara. Ce dernier a été choqué par ce qu’il voyait, plaçant même Ben Arfa à la hauteur de Lionel Messi.

Issu de la prometteuse génération 87, Hatem Ben Arfa a fait vibrer de nombreux fans quand il était sur le terrain. Mais voilà que l’ex-joueur de l’OM et du PSG donne des regrets à plus d’un. En effet, le talent balle au pied de Ben Arfa était visiblement sans limite et quand il voulait, il pouvait faire ce qu’il voulait. De quoi faire à Souleymane Diawara, qui l’a côtoyé à Marseille, qu’il est du niveau de Lionel Messi.

Ben Arfa l’a choqué

« Ben Arfa m’a choqué ? Oui, de fou. J’ai dit que c’était du niveau de Lionel Messi ? Je confirme 10 000 fois. Par contre c’est quand il a envie, quand il n’a pas envie, tu as envie de le défoncer. Mais quand il a envie, même sur la table là il te dribble. Sérieusement. Le titre de champion de France de l’OM, c’est en partie grâce à lui », a d’abord expliqué Souleymane Diawara pour Ange GR.

« Je confirme, c’est du niveau Messi »

Il a poursuivi concernant Hatem Ben Arfa à l’OM : « Hatem quand il jouait, le stade était tout le temps plein. Hatem, il est joli à voir jouer, il dribble, le spectacle. Quand tu paies une place de foot, c’est pour ça. Oui je confirme, c’est du niveau Messi. Un mec comme Neymar, un des plus talentueux au monde, qui appelle Ben Arfa El Phenomeno, c’est que c’et quelque chose. C’est Neymar ».