De Zerbi est «amoureux», jackpot pour l'OM !

Roberto De Zerbi a hérité de l'effectif de l'Olympique de Marseille l'été dernier et a d'ailleurs témoigné de multiples arrivées au sein de son groupe depuis. L'une d'elles ne fut autre qu'Adrien Rabiot qui est tout bonnement la meilleure recrue d'après Kevin Diaz. L'entraîneur de l'OM en serait même amoureux.

A la mi-septembre 2024, Adrien Rabiot débarquait à la surprise générale à l'OM en tant qu'agent libre après son départ de la Juventus. Il aura fallu un petit peu de temps pour que l'international français retrouve du rythme, mais depuis il est tout bonnement « éclaboussant » pour Kevin Diaz qui fait de lui la meilleure recrue d'été de l'Olympique de Marseille.

«Adrien Rabiot est éclaboussant de régularité»

« Les Marseillais les plus influents après le mercato d'été. On attendait de voir pour Adrien Rabiot parce que forcément il était hors de forme, et on ne savait pas exactement quand est-ce qu'il allait retrouver ses jambes, son activité. On savait que c'était une très belle recrue pour l'OM. J'aime beaucoup Pierre-Emile Hojbjerg qui est aussi une très grosse plus-value. Adrien Rabiot est en train au fur et à mesure de la saison de dépasser d'une petite tête Pierre-Emile Hojbjerg ou (Geronimo) Rulli qui est aussi une bonne pioche. Et aujourd'hui, Adrien Rabiot est éclaboussant de régularité, de classe ». a assuré Kevin Diaz pendant l'After Foot jeudi soir.

«De Zerbi semble un peu amoureux du joueur qu'il est»

Le consultant de RMC estime d'ailleurs que Roberto De Zerbi est amoureux de Rabiot, ce qu'il comprends parfaitement. « C'est toujours un travailleur on le sait, ce n'est pas (Zinedine) Zidane, mais c'est un gars qui est quand même très important dans un milieu de terrain, très puissant. Roberto De Zerbi semble un peu amoureux du joueur qu'il est. Je le comprends tout à fait. (...) Un gars qui est capable d'attaquer, de défendre, d'avoir un volume de jeu monstrueux, physiquement il ne perd pas un duel. Il est capable de revenir sur des mecs pour suppléer ses défenseurs alors qu'il joue quasiment attaquant... Et puis surtout, il est capable de marquer ».