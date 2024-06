Critiqué, une star de l’OM «dit stop» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jonathan Clauss sort d'une saison difficile avec l'OM où il n'a pas échappé aux critiques formulées par les supporters, mais également ses dirigeants, Medhi Benatia interpellant ouvertement le joueur il y a quelques mois. Dans le cadre d'une interview accordée au Figaro, le latéral droit de l'équipe de France a évoqué son rapport aux critiques.

En devenant l'une des révélations de l'effectif lensois il y a deux ans, Jonathan Clauss a pris une autre dimension. À l'OM, il est également devenu un titulaire indiscutable même s'il a parfois été la cible de critiques de la part de supporters sur les réseaux sociaux, mais également de ses dirigeants. Le défenseur a tenu à faire passer un message.

Clauss « stop » aux critiques

Dans une interview pour Le Figaro , Jonathan Clauss a répondu à une question concernant les critiques reçues et a fait savoir qu'ils ne les écoutaient plus. « Jusqu'à l'hiver dernier, j'étais très attentif aux critiques. J'aimais savoir tout ce que les gens pensaient de moi. Mais je me suis rendu compte que si l'avis est sensé, cela m'intéresse de savoir. Pour avancer, évoluer, écouter. Mais aujourd'hui, il y a 99 % de choses qui sont insultantes, néfastes, méchantes et infondées... Là, j'ai dit stop » révèle-t-il.

OM - De Zerbi : Première grosse inquiétude en vue ! https://t.co/UP6vbby2N6 pic.twitter.com/UmbCjuStuS — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Epuisé par les critiques