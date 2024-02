Coup de théâtre pour deux recrues, l’OM sort du silence

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’apprête à affronter le Shakhtar Donetsk la semaine prochaine en Ligue Europa, le club a décidé de ne pas inscrire deux de ses recrues pour cette compétition : Jean Onana et Ulisses Garcia. Un choix qui peut surprendre et dont Pablo Longoria en a expliqué les raisons ce mercredi en conférence de presse.

Après Jean Onana, Ulisses Garcia et Quentin Merlin, l’OM a présenté ce mercredi sa quatrième recrue hivernale : Faris Moumbagna. Comme il en a l'habitude, Pablo Longoria était aux côtés de l'international camerounais ce mercredi en conférence de presse. L’occasion pour le président marseillais d’évoquer plusieurs dossiers chauds de son club, à commencer par le cas Jonathan Clauss.

Onana et Garcia pas sur la liste de l’OM pour la Ligue Europa

Pablo Longoria a également été interrogé à propos d’un autre sujet, la Ligue Europa. La semaine prochaine, le 15 février, l’OM jouera son match aller face au Shakhtar Donetsk, afin d’obtenir son ticket pour les huitièmes de finale. Mais le club marseillais n’a pas inscrit de deux ses recrues pour cette compétition. Si Faris Moumbagna et Quentin Merlin figurent sur la liste de l’OM, tout comme Luis Henrique, ce n’est pas le cas de Jean Onana et d’Ulisses Garcia.

« C'est une décision technique prise par le staff »