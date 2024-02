L’OM fait un choix surprenant avec deux recrues

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse de Brighton lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, l’OM devra passer par les barrages pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition, où il sera opposé au Shakhtar Donetsk. Fait surprenant, deux recrues arrivées cet hiver ne figurent pas dans la liste des joueurs inscrits par le club marseillais.

Cette saison, l’OM a une nouvelle fois vu ses espoirs de remporter la coupe de France s’envoler. Un trophée qui échappe aux Olympiens depuis 1989, dont le parcours s’est arrêté au stade des 16es de finale cette année, après l’élimination face au Stade Rennais (1-1, 9-8 aux t.a.b.). Huitième de Ligue 1 et déjà à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions, l’OM n’a plus que la Ligue Europa pour espérer remporter un trophée cette saison.

Réunion au sommet à l’OM, le verdict tombe https://t.co/ZPDoJkVI7e pic.twitter.com/uZG84mkyEo — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

La Ligue Europa, le dernier espoir de l’OM ?

Le parcours de l’OM en coupe d’Europe avait débuté en août dernier par une élimination face au Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Si la saison marseillaise est une déception jusqu’à maintenant, les hommes de Gennaro Gattuso ont répondu présent en Ligue Europa. Ils ont longtemps été premiers de leur groupe, avant de s’incliner lors de la dernière journée sur la pelouse de Brighton (1-0). En conséquence, l’OM doit passer par les barrages afin de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Onana et Garcia pas inscrits pour la Ligue Europa

L’OM sera opposé au Shakhtar Donetsk, qu’il affrontera le 15 février prochain lors du match aller. Gennaro Gattuso aura à sa disposition deux de ses recrues hivernales, Faris Moumbagna et Quentin Merlin, ainsi que Luis Henrique, finalement conservé après son retour de prêt. Cependant, Jean Onana et Ulisses Garcia ne figurent pas sur la liste des joueurs de l’OM inscrits pour disputer la Ligue Europa. Reste à savoir quelle est la raison de leur absence. À noter que Pape Gueye, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain et qui n’a toujours pas prolongé, n’est lui aussi pas présent dans cette liste.