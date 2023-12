Cette star a vécu l'enfer à l'OM, elle balance tout

Alexis Brunet

Maintenant exilé à l'Udinese en Italie, Florian Thauvin a pris le temps de revenir sur son aventure à l'OM. Il y a eu des joies, mais aussi des peines. Le champion du monde 2018 a révélé avoir souffert d'une dépression lorsqu'il évoluait au sein du club phocéen. Un évènement qui l'a notamment poussé à quitter la France.

Dans l'histoire récente de l'OM, Florian Thauvin fait partie des joueurs qui ont marqué le club phocéen. L'attaquant est resté quatre années à Marseille, le temps de disputer 137 matches, et d'inscrire 52 buts. Ce dernier n'a pas remporté de trophée avec son ancien club, mais il a disputé une finale de Ligue Europa en 2018, perdue 3-0 face à l'Atlético de Madrid.

Thauvin se confie sur sa dépression

Aujourd'hui à l'Udinese, Florian Thauvin a accordé un entretien au Canal Football Club . L’attaquant a été questionné sur son aventure à l'OM, et il a révélé avoir souffert d'une dépression lorsqu'il évoluait à Marseille. « Ma dépression ? Je ne m'en suis pas rendu compte moi-même. Ce sont des personnes autour de moi qui m'ont dit : "Flo, va voir quelqu'un, exprime-toi, dis-lui ce que tu ressens". Et j'ai vu ce préparateur mental trois mois avant mon départ de l'OM. Au fil de la conversation, à un moment donné, j'ai éclaté en sanglots. Je me suis mis à pleurer, ça m'a fait du bien. On a repris la conversation et cette dame m'a dit que j'étais à un stade bas de la dépression. J'étais choqué et je me suis dit qu'il fallait prendre du recul pour mieux revenir. »

Thauvin est arrivé cet été à l'Udinese

Après être passé par la France, l'Angleterre et le Mexique, Florian Thauvin a aujourd'hui posé ses valises en Italie à l'Udinese. Il s'est engagé jusqu'en 2025. Pour le moment, il totalise trois buts et trois passes décisives en quinze matches toutes compétitions avec la formation de Serie A.