C'est annoncé, l'OM va faire tomber le PSG ?

Le Champions Project lancé par le rachat de l'OM en 2016, sous l'impulsion de l'homme d'affaires américain Frank McCourt, n'a jamais réellement été d'actualité au niveau des résultats. Néanmoins, de par le travail accompli ces derniers mois à Marseille, Luis Henrique est convaincu que le club phocéen va pouvoir se battre pour les meilleures positions.

En travaillant de concert avec Medhi Benatia qui n'est autre que son conseiller sportif, Pablo Longoria a été en mesure de bâtir un effectif sur mesure pour l'entraîneur qui a pris les rênes du groupe marseillais cet été : Roberto De Zerbi. En ce début de saison, Luis Henrique a hérité d'un temps de jeu important à l'OM et y a même prolongé son contrat en août dernier.

«La surprise est surtout d'être revenu au club en janvier dernier»

« Surpris de ma prolongation ? La surprise est surtout d'être revenu au club en janvier dernier. Après, j'ai pu jouer une demi-saison et cet été, je m'attendais à une proposition de prolongation de contrat pour pouvoir aider le club. Plutôt que de surprise, je parlerais davantage de joie et de satisfaction ». a confié Luis Henrique en interview pour Le Parisien en marge du Classique entre l'OM et le PSG ce dimanche soir. En parallèle, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont offert pas moins de douze recrues à Roberto De Zerbi, mettant ainsi sur pied une équipe relativement complète pour tutoyer les sommets de Ligue 1 et aller embêter le PSG, triple champion de France en titre.

«C’est possible de voir l’OM dans cette lutte pour atteindre le plus haut niveau»

Au cours de l'entretien entre Le Parisien et Luis Henrique, l'attaquant brésilien de l'OM ne s'est pas caché quant à la nouvelle ère sportive qui souffle sur Marseille. « Bien sûr. Dans notre effectif, nous avons des joueurs qui sont jeunes et forts et à côté, nous avons des joueurs plus expérimentés capables de provoquer ce déséquilibre que le coach souhaite. Je pense que c’est possible de voir l’OM dans cette lutte pour atteindre le plus haut niveau possible. ». Le ton est donné et le PSG est donc prévenu.