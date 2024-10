L’OM prend les choses en main pour éviter des sanctions face au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG. Dans un Vélodrome certainement plein à craquer, l’ambiance s’annonce explosive pour ce premier Classique de la saison. Les hommes de Luis Enrique risquent logiquement d’être chahutés par le public marseillais, mais suite aux dernières annonces du gouvernement, une attention particulière sera donnée aux chants injurieux, notamment à caractère homophobe. L’OM a d’ailleurs tenu à interpeller ses supporters sur sur sujet.

Leader de Ligue 1 avant cette 9ème journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du 3ème au classement : l’OM. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, le club phocéen réalise un solide début de saison et le Classique s’annonce très intéressant. Le spectacle devrait être au rendez-vous sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Le Vélodrome s’annonce bouillant pour cette réception du PSG. Mais quid d’éventuels débordements de fans de l’OM ? Un communiqué a été publié ce samedi à la veille de la rencontre par le club phocéen.

Mercato - OM : Les confidences de Luis Enrique sur la signature de Rabiot https://t.co/zNKjlTh6vT pic.twitter.com/2M1nVvHn3k — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

« L’OM appelle ses supporters à soutenir leur équipe en étant fidèle à ce qui fait l’essence du club »

Alors qu’une bataille a débuté contre les chants homophobes dans les stades, l’OM a souhaité prendre partie de ce combat. Ainsi, dans un communiqué, le club phocéen a interpellé ses fans avant la rencontre face au PSG : « Dimanche soir, l’Orange Vélodrome sera le théâtre d’OM-PSG. Dans la lignée des récentes annonces gouvernementales, l’OM appelle ses supporters à soutenir leur équipe en étant fidèle à ce qui fait l’essence du club et de Marseille : ferveur, passion, solidarité, respect. Tout chant ou comportement injurieux, discriminatoire ou homophobe pourrait exposer l’OM et ses supporters à des sanctions sévères et à des mesures disciplinaires qui les pénaliseraient directement ».

« Le club est fermement engagé contre tout type de discrimination »

« Le club est fermement engagé contre tout type de discrimination et compte sur le soutien sans faille de chacune et chacun de ses supporters, afin que la rencontre de dimanche face au PSG et les suivantes restent des moments de fête, de passion et de partage. Allez l’OM ! », peut-on ensuite lire dans ce communiqué de l’OM.