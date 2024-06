Ce joueur de l'OM retourne en Allemagne, il jubile

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OM, Jonathan Clauss a été sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Par conséquent, l'ancien pensionnaire de Bielefeld va faire son retour en Allemagne. Interrogé en conférence de presse ce dimanche après-midi, Jonathan Clauss a exulté.

Avant de s'engager en faveur du RC Lens, Jonathan Clauss s'est fait remarquer du côté de Bielefeld, où il a évolué pendant deux saisons (2018-2020). Sélectionné pour disputer l'Euro 2024 avec les Bleus de Didier Deschamps, le latéral droit de l'OM va donc faire son retour en Allemagne.

Clauss va revenir en Allemagne

Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, Jonathan Clauss a fait part de son immense bonheur de revenir en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France.

«Je suis content d'y retourner, parce que c'est là où cela a commencé»