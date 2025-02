Benzema : Le très gros coup de l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet hiver, l’OM a décidé de faire d’Amine Gouiri son nouvel avant-centre, après avoir transféré Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. Un joueur dont on attend toujours l’éclosion, malgré son talent et son potentiel. Comme l’a rappelé le journaliste Hervé Penot, l’attaquant âgé de 25 ans était même comparé à Karim Benzema à ses débuts avec l’OL.

Après des passages à l’OGC Nice et au Stade Rennais, Amine Gouiri a désormais l’opportunité d’exploiter tout son potentiel à l’OM. Recruté contre un montant estimé à 22M€ bonus compris cet hiver, les qualités de l’international algérien (12 sélections, 5 buts) sont indéniables, mais il n’a pas encore répondu à tous les espoirs placés en lui à ses débuts.

Transfert à l'OM, le gros coup des Saoudiens ?

➡️ https://t.co/eVfffnW7gO pic.twitter.com/SZgOG7cgb0 — le10sport (@le10sport) February 25, 2025

« Il y avait l'idée d'un Benzema bis »

Depuis le début de sa carrière, c’est la régularité dans les performances qui manquent à Amine Gouiri. Car, comme l’a confié le journaliste Hervé Penot dans le podcast Afrique Football Club de L'Équipe, il était même comparé à Karim Benzema lorsqu’il a commencé à percer en professionnel avec l'OL.

« Il y avait quelque chose derrière Gouiri »

« On savait qu'avec Gouiri il y avait du talent technique. On l'a toujours su. Quand il est sorti du centre de formation de l'OL, c'était l'une de ses principales qualités et on se disait qu'à un moment il allait percer complétement. Il y avait l'idée d'un Benzema bis, peut-être avec un peu moins de talent, mais il y avait quelque chose derrière Gouiri » a déclaré Hervé Penot.