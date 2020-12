Foot - OL

OL : Les mots forts de Bruno Genesio pour Gérard Houllier

Publié le 14 décembre 2020 à 20h40 par La rédaction mis à jour le 14 décembre 2020 à 20h44

Décédé ce lundi à l’âge de 73 ans, Gérard Houllier laisse derrière lui un monde du football endeuillé. Bruno Genesio a souligné l'importance de l'ancien dirigeant lors de son passage à l'OL.