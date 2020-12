Foot - OL

OL : Houssem Aouar s’enflamme après la victoire face au PSG !

Publié le 14 décembre 2020 à 9h43 par La rédaction mis à jour le 14 décembre 2020 à 9h46

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a réalisé un coup de maître en s’imposant sur la pelouse du PSG (0-1). Après le coup de sifflet final, Houssem Aouar a exprimé toute sa satisfaction.