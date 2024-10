Mercato : Un retour de Benzema, l'OL dit oui !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coach de l'OL, Pierre Sage a eu l'occasion de se prononcer sur son mercato rêvé. Evidemment, certains transferts sont illusoires comme celui de Kévin de Bruyne, sous contrat avec Manchester City. Mais le technicien a aussi évoqué le profil de Karim Benzema, un nom qui est revenu à de nombreuses reprises dans l'environnement lyonnais.

Le mercato d’hiver n’ouvrira ses portes qu’en janvier prochain, mais Pierre Sage a déjà une idée de ce qu’il aimerait recevoir comme cadeau. Le coach de l’OL a livré le nom des joueurs qu’il rêverait de diriger. Sous contrat avec Manchester City, Kévin de Bruyne en fait partie.

Sage rêve de De Bruyne

«Si je dois recruter un joueur en Europe, ça serait Kevin De Bruyne. Pour moi, De Bruyne c’est un joueur qui représente ce qu’est le jeu collectif et qui fait toujours ce que demande le jeu. Lorsqu’on regarde un match où il évolue, on a l’impression qu’il voit les choses encore plus vite que nous, et même avant nous » a confié l’entraîneur lyonnais.

Benzema reste apprécié

Sage a évoqué le nom d’un ancien de la maison, Karim Benzema. « Si toutefois c’est un joueur hors Europe, ça serait Karim Benzema mais pour d’autres raisons » a-t-il déclaré sur RMC. Le technicien a donné son feu vert.