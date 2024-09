Une phrase, 10 millions de gagnés, la belle affaire de l’Olympique Lyonnais

Alexis Brunet

Cet été, l’OL a été l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs sur le mercato. Les Gones ont dépensé de grosses sommes pour essayer de vivre une saison beaucoup plus tranquille que la précédente. Dernièrement, John Textor s’est d’ailleurs présenté face à la presse pour faire un bilan du marché des transferts. Le propriétaire du club lyonnais s’est montré légèrement maladroit dans ses comptes, de quoi faire gagner facilement 10M€ à l’OL.

L’année dernière a été très compliquée pour l’OL. Longtemps relégables une bonne partie de la saison, les partenaires d’Alexandre Lacazette ont réussi une belle remontée en seconde partie de saison. Les Gones ont même réussi à arracher une place en Ligue Europa Conférence.

Textor se trompe dans les comptes de l’OL

Pour essayer de s’éviter une nouvelle saison galère, l’OL a décidé d’être actif sur le marché des transferts et de mettre la main au portefeuille. Dernièrement, John Textor s’est présenté face à la presse pour faire un bilan du mercato. Le propriétaire des Gones s’est un peu embrouillé dans ses chiffres et il a affirmé que l’écart entre l’achat et la vente de joueurs était de 95M€ au lieu de 105M€. Il s’est toutefois repris par la suite et il a corrigé son erreur.

L’OL a recruté Niakhaté pour environ 32M€

Au total, selon le président de l’OL, son équipe a recruté pour environ 145M€ cet été. Il faut dire que les Gones n’ont pas hésité à mettre la main au portefeuille pour se renforcer. Ils ont par exemple déboursé 32M€ pour s’offrir Moussa Niakhaté qui est arrivé en provenance de Notthingham Forest pour renforcer la défense centrale. Ils ont également levé l’option d’achat d’Ernest Nuamah qui s’élevait à 28,5M€. Dans le même temps, les Lyonnais se sont également renforcés avec le retour de Georges Mikautadze, qui a quitté le FC Metz pour 18,5M€. L’OL espère donc que tous ces investissements lui permettront d’éviter une nouvelle saison galère.