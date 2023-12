Horaire, équipes, diffusion TV... Toutes les infos sur Lens - Lyon

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Suite de la 14e journée de Ligue 1 ce samedi avec un très attendu Lens - Lyon au Stade Bollaert. Les deux équipes sont en quête de rachat. Le RC Lens doit faire oublier l'humiliation subie sur la pelouse d'Arsenal (0-6) mercredi, tandis que l'OL veut lancer de la meilleure des manières l'ère post-Grosso. C'est Pierre Sage qui sera sur le banc des Gones à 17h. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette rencontre entre le RC Lens et l'OL.

Après la victoire de Reims contre Strasbourg (2-1) vendredi soir, la 14e journée de Ligue 1 se poursuit avec un choc. En effet, ce samedi à 17h, le RC Lens reçoit l'OL a Stade Bollaert. Une rencontre très importante entre le sixième du Championnat et la lanterne rouge, deux équipes qui ont cruellement besoin de se relancer.

L'après-Grosso commence à l'OL, Lens veut se racheter

A commencer par le RC Lens. Bien que les Sang-et-Or se soient relancés après un début de saison plus que délicat, l'humiliation subie sur la pelouse d'Arsenal (0-6) mercredi en Ligue des champions pourrait laisser des traces. Eliminés de la C1, les Lensois auront donc à cœur de faire oublier cette grosse défaite ce qui passera donc par une victoire devant ses supporters. Sixième avec 19 points, Lens doit s'imposer pour recoller au Top 5, Reims, cinquième, ayant quatre points d'avance.



Mais la situation est bien plus dramatique du côté de l'OL. Lanterne rouge avec seulement 7 points au compteur, Lyon n'a gagné qu'une seule fois cette saison et n'a déjà plus le droit à l'erreur. Et ce ne sera pas Fabio Grosso sur le banc des Gones. Démis de ses fonctions après seulement 7 matches, l'Italien, qui avait succédé à Laurent Blanc en cours de saison, est remplacé Pierre Sage qui assure l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur.

Quelles équipes pour Lens - Lyon ?

Il s'agit donc d'un match crucial pour lequel le RC Lens devra faire sans son attaquant vedette, Elye Wahi, suspendu. C'est Wesley Saïd qui le remplacera à la pointe de l'attaque. Pour le reste, Franck Haise ne change pas grand chose, si ce n'est la possible titularisation de Ruben Aguilar à droite à la place de Przemysław Frankowski. Le 11 probable du RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Mendy, El-Aynaoui, Machado - Sotoca, Thomasson - Saïd.



Côté OL, il pourrait y avoir plus de surprises. Et pour cause, il s'agira du premier 11 de Pierre Sage et cela devrait trancher avec les choix de Fabio Grosso. En l'absence de Tolisso, blessé, ou encore de Diomandé et Jeffinho qui n'ont pas été convoqués, le technicien qui assure l'intérim devrait revenir à 4-2-3-1 plus classique, avec le grand retour de Rayan Cherki. Le 11 probable de l'OL : Lopes - Kumbedi, Lovren, O'Brien, Tagliafico - Alvero, Caqueret - Nuamah, Cherki, Baldé - Lacazette.

Où et à quelle heure regarder Lens - Lyon ?