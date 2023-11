Il balance tout sur sa bagarre avec un ancien du PSG

Thibault Morlain

Dernièrement, ça avait chauffé du côté de Montpellier. En effet, à l'entraînement, Michel Der Zakarian et Mamadou Sakho se seraient accrochés, au point même où les deux hommes en seraient arrivés aux mains. Depuis, l'ancien joueur du PSG a quitté le MHSC et voilà que Der Zakarian est revenu sur cette affaire.

Arrivé à Montpellier à l'été 2021, Mamadou Sakho avait signé un contrat de 3 ans. Le fait est que l'international français n'ira pas au bout de son engagement avec le MHSC. En effet, ces derniers jours, le club héraultais a annoncé le départ de Sakho. Une annonce qui fait suite à la bagarre à l'entraînement entre le défenseur central et son entraîneur, Michel Der Zakarian.

« Je n’avais jamais vécu un problème comme celui-là »

C'est lors d'un entretien accordé à Midi Libre que Michel Der Zakarian est revenu sur cet accrochage avec Mamadou Sakho. L'entraîneur de Montpellier a alors fait savoir : « Je sais ce que j’ai dit au joueur. Je sais ce qu’il a fait. Je sais où j’en suis, je sais ce que j’ai fait. Je peux me regarder dans la glace, sans problème. Je n’avais jamais vécu un problème comme celui-là, je ne m’étais jamais accroché avec un joueur comme ça. (...) Je suis un mec qui gamberge. Quand on est coach, on se pose des questions. On s’en pose sans cesse, on s’interroge pour améliorer le lendemain. On ne peut pas prendre tout ça à la légère. Cela te marque forcément ».

« Je peux me regarder dans une glace »