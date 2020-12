Foot - LOSC

LOSC : Sven Botman croît aux chances de titre !

Publié le 21 décembre 2020 à 15h40 par La rédaction

En résistant aux assauts du PSG dimanche soir, Lille a conservé la tête du championnat avec le même nombre de points que l’OL. Alors que les Dogues pourraient terminer l’année leader, Sven Botman assure viser le titre.