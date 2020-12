Foot - LOSC

LOSC : Weah se prononce sur ses retrouvailles avec le PSG !

Publié le 17 décembre 2020 à 9h40 par G.d.S.S. mis à jour le 17 décembre 2020 à 9h41

Formé au PSG, Timothy Weah s’apprête à retrouver le club de la capitale en championnat. L’attaquant américain a livré son ressenti à ce sujet.