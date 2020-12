Foot - LOSC

LOSC : Yazici rend hommage à Lopez et Campos

Publié le 20 décembre 2020 à 9h21 par La rédaction

Ces dernières heures, le LOSC a connu une petite révolution avec la vente du club à Merlyn Partners SCSp. Interrogé à ce sujet, Yuzuf Yazici a tenu à rendre hommage à Gérard Lopez et à Luis Campos.