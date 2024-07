Ligue 1 : Le premier trophée gagné par l’OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le nombre de trophées de l'OM se compte quasiment sur les doigts d'une main au XXIème siècle. Pourtant il est l'un des plus vieux de l'histoire du football français et à ses débuts, il a parfois enchaîné les titres. En attendant de savoir si les Marseillais peuvent mettre fin à cette disette depuis 2012, on peut noter que le premier trophée du club a été remporté il y a pile 100 ans. A l'époque, l'ère du professionnel en France n'existait pas encore.

Avec 9 titres de Champion de France, 10 Coupes de France et 3 Trophées des champions, l'OM est l'un des clubs français au plus beau palmarès. Les Phocéens n'ont pas dû attendre très longtemps pour inscrire leur nom au palmarès de ces trois épreuves puisque le club a par exemple gagné 3 titres en Coupe de France avant de devenir professionnel. Le premier grand trophée date ainsi de 1924.

Ligue 1 : Quel club a le plus gros palmarès ? https://t.co/WkLxh3qAhX pic.twitter.com/PqJ58aaO25 — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Un premier sacre attendu

Lorsque le football a fait ses débuts en France, il est surtout centré sur la région parisienne qui domine les débats. Lors de la saison 1923-1924, l'OM fait donc le pari de s'attacher les services de deux joueurs parisiens afin de connaître un parcours plus long en Coupe de France. Le club fait un tournoi extraordinaire jusqu'à la finale le 13 avril 1924 face au FC Sète. Les recrues Edouard Crut et Jean Boyer répondent présent lors de ce match en arrachant la victoire 3-2 après prolongation.

Des premières rapides au niveau professionnel

Si ce titre en 1924 est le premier d'une longue série, l'ère du professionnel ne débute qu'à partir de 1931 en France. Il faut donc attendre 1935 en Coupe de France pour un nouveau sacre en finale face au Stade rennais et l'OM remporte pour la première fois le Championnat de France en 1937. A l'époque il y avait 16 clubs qui se disputaient le titre et les Marseillais finissent en tête à égalité de points avec Sochaux. C'est le goal average qui leur offrira ce premier sacre national.