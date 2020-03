Foot - Ligue 1

EXCLU : La prochaine journée de Ligue 1 suspendue ?

Publié le 2 mars 2020 à 17h41 par Alexis Bernard mis à jour le 2 mars 2020 à 17h49

Selon nos informations, une réunion ministérielle va avoir lieu ce mardi matin afin de statuer sur la prochaine journée de Ligue 1.

Va-t-il y avoir des matchs de Ligue 1 le week-end prochain ? C'est la question qui devrait être posée ce mardi lors d'une réunion ministérielle programmée pour 9h. Selon nos informations, cette réunion a pour but de statuer sur la tenue, ou l'annulation, de la prochaine journée de Ligue 1. Le développement du Coronavirus inquiète les institutions et la possible annulation des rencontres de la 28e journée du championnat de France serait dans les tuyaux. Ces derniers jours, le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans un milieu confiné. Etrangement, tous les matchs de Ligue 1 (Ligue 2 comme National) ont eu lieu le week-end dernier, malgré des affluences largement supérieures à 5 000 personnes pour les rencontres de Ligue 1. Une décision est attendue pour la fin de matinée, ce mardi.