DAZN - Droits TV : La solution annoncée avec Canal+ !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) fait face à une nouvelle crise suite à la décision de DAZN de ne verser que la moitié de son paiement de février. Tandis que DAZN affirme sa volonté de rester, Daniel Riolo évoque un possible retour à Canal+, conditionné au départ de Vincent Labrune.

La LFP est empêtrée dans une nouvelle crise liée à ses droits TV après la décision de DAZN de ne payer que la moitié de son échéance financière du mois de février, soit 35M€ sur les 70M€ attendus par l’instance du football français. Une décision qui fait suite au nombre décevant d’abonnés pour la plateforme, qui a difficilement franchi le stade des 500.000 souscriptions, bien moins que l’objectif initial fixé à 1,5 million.

« Nous sommes là pour longtemps », affirme DAZN France

Malgré la situation, DAZN ne compte pas cesser la diffusion du Championnat de France. « Ce n'est pas parce que nous n'avons pas 1,5 million d'abonnés en décembre 2025 que nous voulons activer la clause dénonçant notre contrat avec la Ligue. Nous n'avons aucune intention de partir. Nous sommes là pour longtemps, comme dans chaque pays où nous avons acquis des droits », a confié Brice Daumin, le PDG de DAZN France, auprès du Figaro.

Daniel Riolo évoque un retour sur Canal+… sans Vincent Labrune

Une annonce qui ne risque pas de faire plaisir à de nombreux fans de football, espérant voir Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1 depuis sa création en 2024, récupérer les droits. Et ils ne sont pas les seuls. « Tout le monde a conscience désormais qu'il faut renouer avec Canal, mais tout le monde sait également que cela ne pourra pas se faire avec Labrune puisque Canal ne veut pas entendre parler de lui. Donc évidemment qu'il faut qu'il s'en aille. Pour le bien du foot français, démissionne », lance Daniel Riolo dans l’After Foot.

Et le journaliste de RMC de poursuivre : « Sans Labrune, la discussion reprendra avec Canal, mais il n'est pas dit qu'on en ressorte avec 400 ou 500M€. Il est dit que tu vas travailler avec quelqu'un de compétent qui va te mettre en valeur le produit, mais la somme il va falloir aller la chercher. Elle sera évaluée par des gens qui seront en position de force, mais qui n'auront pas non plus à espérer de dévaluer le produit. Mais t'es obligé d'aller les voir, il n'y a pas d'autres solutions ».