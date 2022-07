Foot - Bordeaux

Bordeaux : Les Girondins sauvés, Gérard Lopez peut souffler

Publié le 27 juillet 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Au terme d’un très long feuilleton, les Girondins de Bordeaux vont finalement éviter la catastrophe. D’abord relégué sportivement en Ligue 2, le club de Gérard Lopez avait par la suite été relégué administrativement en National. Mais le verdict est tombé ce mercredi, Bordeaux va finalement bel et bien évoluer en deuxième division. Un soulagement en Gironde qui fait forcément le plus grand bien à Gérard Lopez.

Pour cette saison 2022-2023, les Girondins de Bordeaux évolueront finalement bien en Ligue 2. Alors que le spectre d’une relégation administrative en National était présent, Gérard Lopez a su trouver les solutions pour éviter cette catastrophe pour le club emblématique du football français. La semaine prochaine, Bordeaux commencera donc sa saison de Ligue 2. C’est désormais acté après la décision ce mercredi de la FFF. La fin d’un très long feuilleton et forcément, chez les Girondins, on est plus soulagé que jamais. Ce n’est pas Gérard Lopez qui dira le contraire…

🚨 Communiqué du Club.🚨 pic.twitter.com/m6LfuvA20j — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 27, 2022

« C'est un soulagement »

Suite à ce verdict, Gérard Lopez était forcément très soulagé. Et à l’occasion d’un entretien accordé à France TV Info , le patron des Girondins de Bordeaux s’est exprimé, confiant : « J'ai beaucoup de pensées pour le club, les employés, les joueurs, les supporters et les partenaires. Bien sûr que c'est un soulagement. J'ai énormément de pensées aussi pour tous ceux qui ont œuvré et qui ont aidé, comme la métropole, la ville, les élus, tout l'écosystème autour du club. Il y a eu une union qui a été rendue possible d'abord par l'intérêt que peuvent porter les gens au club, par les efforts qui ont été consentis, le travail qui a été fait. L'union n'aurait pas servi à grand-chose si nous n'avions pas été dans nos droits. La chose la plus importante, c'est que nos droits ont été respectés jusqu'au bout ».

« Ça va être un peu compliqué »

« Commencer la saison affaibli ? Le problème qu'on a eu depuis le départ, c'est que, effectivement, quand vous mettez un club comme Bordeaux en national, automatiquement on bloque les transferts parce que tous les clubs qui pourraient être intéressés par des joueurs hésitent à faire des offres, s'attendent à ce que des joueurs, éventuellement, partent gratuitement. Nous sommes doublement lésés par ça. Ça va être un peu compliqué. Déjà, on va vendre des joueurs, ça c'est sûr, puisqu'il y a énormément d'intérêt autour des joueurs. On espère qu'on aura aussi la possibilité de travailler tranquillement sur les arrivées. Maintenant, nous allons tout faire pour vivre une saison qui soit à la hauteur des efforts qu'on vient de consentir », a poursuivi Gérard Lopez.

« La Ligue 1 ? C'est l'objectif de tout un club »