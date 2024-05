Vente ASSE : Un projet de folie est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entrée en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, l'ASSE va prochainement changer de propriétaires. C'est désormais Larry Tanenbaum qui sera le nouveau patron du club stéphanois. Méconnu en France, cette homme d'affaires est considéré comme le personnage «le plus puissant du sport canadien».

C'est désormais officiel, l'ASSE est entrée en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Par conséquent, Larry Tanenbaum va devenir le nouvel homme fort des Verts. Un homme méconnu en France, mais qui détient plus franchise à Toronto, à commencer par celle des Raptors en NBA. Ainsi, selon Steve Simmons, journaliste au Toronto Sun , c'est un homme très puissant qui débarque à l'ASSE.

«C'est l'homme le plus puissant du sport canadien»

« Il a eu du succès partout où il est passé. C'est l'homme le plus puissant du sport canadien. Demandez à n'importe qui aux Raptors et en NBA, et ils vous répondront : "j'adore Larry". C'est le genre de dirigeant qui est dans le vestiaire avec les joueurs, et qui les invite chez lui en cas de victoire », révèle le journaliste canadien dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Il s'investit à long terme et n'a jamais revendu un seul club»