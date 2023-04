Pour éviter un désastre, l’ASSE se fixe un gros objectif

Arnaud De Kanel

Après la trêve internationale, l'ASSE continue sa saison ce samedi avec la réception de Niort (15h), lanterne rouge de Ligue 2. Les Verts vont beaucoup mieux depuis plusieurs rencontres et pointent désormais à la 12ème place au classement. Malgré tout, le maintien n'est pas encore assuré et Laurent Batlles s'est fixé un objectif bien précis.

Le début de saison cataclysmique de l'ASSE menace encore le club du Forez d'une relégation en National, moins d'un an après être descendu en Ligue 2. Pour l'heure, rien n'est joué même si les hommes de Laurent Batlles se donnent de l'air depuis un certain temps. Sainté est 12ème juste avant de recevoir Niort, bon dernier du classement. En cas de victoire, Les Verts compteront 36 points, et il ne leur restera plus que 6 unités à ajouter pour faire un grand pas vers le maintien. En effet, Laurent Batlles s'est fixé comme objectif la barre symbolique des 42 points.

«Tout le monde restera concerné jusqu’à la fin»

« J'ai tout simplement gardé le même discours : continuer à avancer dans ce championnat et à prendre des points. On a avancé au classement mais on a perdu des points (sur la zone rouge, ndlr), c'est paradoxal. Des équipes vont se rencontrer, on en rencontre une ce week-end. On veut garder notre façon d’aborder les matchs, on veut avancer et prendre des points. Le fait que tout le monde puisse battre tout le monde cela veut dire que tout le monde restera concerné jusqu’à la fin », a confié le coach de l'ASSE dans des propos rapportés par En Vert Et Contre Tous . Il veut désormais atteindre les 42 points pour aborder plus sereinement la fin de saison.

«Il y a cette barre symbolique des 42 points»