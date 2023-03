Vente ASSE : C'est confirmé, un énorme projet a capoté

La rédaction

Alors que l’ASSE de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo est toujours en vente, le club retrouve quelques couleurs d’un point de vue sportif. 12ème de Ligue 2, les Verts, mal embarqués en début de saison, devraient réussir à se maintenir sans trop de problèmes. Alors que Le Havre semble tenir la corde pour finir champion, le directeur sportif Mathieu Bodmer a évoqué implicitement la reprise avortée de l’ASSE.

Présents au club depuis 2004, le tandem Roland Romeyer – Bernard Caïazzo ne parvient toujours pas à trouver des repreneurs pour l’ASSE. Mathieu Bodmer de son côté, avait été intronisé directeur sportif du HAC en juin 2022, alors que de nombreuses rumeurs envoyaient l’ancien joueur du PSG à la tête du club du Forez. Dans un entretien accordé à FootMercato , ce dernier s’est livré sur cette possibilité de reprise, et son arrivée au Havre.

Mathieu Bodmer contacté «pour une possible reprise d’un club»

« Quand j’ai malheureusement arrêté Téléfoot la chaîne, ou Téléfoot s’est plutôt arrêté, on va dire, il y a deux ans, j’ai été contacté par Jean-Michel Roussier (ancien directeur de rédaction de Téléfoot, ndlr) sur une possible reprise d’un club ou une entrée dans un club et puis cela s’est fait avec le Havre cet été, tout simplement » , a déclaré Mathieu Bodmer. Si ce dernier n’a pas souhaité citer l’ASSE, il est fort probable que le club du Forez soit le club en question dont parle l’ancien joueur.

L’ASSE frappe fort sur le mercato, la grande confidence https://t.co/T99gV2q2wq pic.twitter.com/loYyOKvZJJ — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

«Ça ne s’est pas fait», Bodmer confirme pour l’ASSE