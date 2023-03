Surprise, l’ASSE reçoit un énorme soutien… à l’OL

Hugo Chirossel

Alors que l’ASSE a été rétrogradée en Ligue 2 en fin de saison dernière, le championnat de France est désormais privé du derby opposant les Verts et l’OL. Invité dans le Super Moscato Show sur RMC ce lundi, Jean-Michel Aulas a regretté que l’AS Saint-Etienne ne soit plus en Ligue 1 et souhaite la voir remonter dans l’élite.

Présent dans le Super Moscato Show ce lundi sur les ondes de RMC , Jean-Michel Aulas a été interrogé sur son rival historique, l’AS Saint-Etienne. Les Verts ayant été relégués en Ligue 2 la saison passée, le président de l’OL est désormais privé du derby qu’il désigne comme « le plus beau derby de France ».

« On a tous été, plus jeunes, supporters de Saint-Etienne »

« Si je déteste Saint-Etienne ? Non, je ne pense pas. On a tous été, plus jeunes, supporters de Saint-Etienne quand Saint-Etienne était au plus haut du championnat français. À partir du moment où on s’engage comme président de Lyon, on devient obligatoirement plus agressif, plus défenseur de ses valeurs », a déclaré Jean-Michel Aulas.

« Il faut qu’ils remontent en première division »